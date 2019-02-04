В Гулькевичах приставы опечатали хлебокомбинат

В Гулькевичах судебные приставы опечатали ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов»

Сотрудники УФССП приостановили работу хлебокомбината из-за того, что предприятие не исправило в срок требования пожарного надзора.

Судебный пристав в присутствии понятых опечатал склад с зерном и медпункт хлебокомбината, сообщила пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» — предприятие, которое занимается производством муки, хлеба, кондитерских изделий и оптовой продажей зерна.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Динском районе приставы арестовали самолет мужчины за долги перед банком. В ноябре 2018 года сотрудники ФССП изъяли у должника более 15 тыс. секс-игрушек.