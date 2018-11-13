В Армавире приставы изъяли два КамАЗа с секс-игрушками

В Армавире приставы изъяли у должника более 15 тыс. секс-игрушек

В августе Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с фирмы 1,2 млн долларов (82 млн 236 тыс. рублей). Представители организации вовремя не погасили задолженность. Тогда судебные приставы наложили арест на 15 тыс. интимных товаров, хранящихся на складе в Армавире.

Сотрудники УФССП начали опись секс-игрушек 12 ноября. После этого арестованное имущество перевезут на склад торгующей организации. По предварительным данным, для транспортировки упаковок с интимными товарами понадобится не менее двух КамАЗов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.