На Ставрополье мужчина из ревности убил сожительницу
В Предгорном районе Ставропольского края мужчину осудили за убийство своей сожительницы из ревности
В ночь на 9 июля 2018 года в летней кухне одного из домов в поселке Садовая Долина мужчина поссорился со своей сожительницей и несколько раз ударил ножами по ее телу. От полученных ран женщина умерла на месте.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в октябре на Ставрополье осудили мужчину, который из-за ревности убил знакомого и спрятал его тело в колодце. В том же месяце в Железноводске местный житель зарезал свою сожительницу из ревности.
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