На Ставрополье мужчина из ревности зарезал сожительницу

В Железноводске мужчину заподозрили в убийстве сожительницы

Следствие установило, что ночью 10 октября 38-летний житель поселка Иноземцево выпивал с 32-летней женщиной. Пара поссорилась из-за ревности, после чего мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его задержали и заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, расследование дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября в Пятигорске мужчина до смерти избил свою девушку. Двое жителей Ростовской области 7 октября убили 30-летнего мужчину из-за ревности.