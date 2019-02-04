Арестован подозреваемый в убийстве двух пожилых мужчин в Северском районе

В Северском районе задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве двух пожилых мужчин

«Мужчину задержали. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Подозреваемого заключили под стражу», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.