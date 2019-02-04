Арестован подозреваемый в убийстве двух пожилых мужчин в Северском районе

Краснодарский край

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В Северском районе задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве двух пожилых мужчин

«Мужчину задержали. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Подозреваемого заключили под стражу», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в поселке Ильском Северского района в январе убили двух пожилых мужчин, которые жили вместе. Очевидцы предположили, что убийца пытался сжечь тела. 

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту убийства.

Следственный комитет Убийство
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