Арестован подозреваемый в убийстве двух пожилых мужчин в Северском районе
В Северском районе задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве двух пожилых мужчин
«Мужчину задержали. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Подозреваемого заключили под стражу», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в поселке Ильском Северского района в январе убили двух пожилых мужчин, которые жили вместе. Очевидцы предположили, что убийца пытался сжечь тела.
Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту убийства.
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