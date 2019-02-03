Во дворе дома в Краснодаре сгорел внедорожник

Краснодарский край

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В Краснодаре рано утром 3 февраля сгорел автомобиль

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ЧП произошло во дворе дома на улице Тургенева. Заявка о возгорании поступила в 4:09, в 4:23 пламя потушили. Площадь пожара составила 6 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано семь человек и две машины.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Краснодаре на парковке гостиницы сгорели четыре машины. 

Автомобили Краснодар МЧС Пожары
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