Во дворе дома в Краснодаре сгорел внедорожник
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре рано утром 3 февраля сгорел автомобиль
Читайте также:
ЧП произошло во дворе дома на улице Тургенева. Заявка о возгорании поступила в 4:09, в 4:23 пламя потушили. Площадь пожара составила 6 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано семь человек и две машины.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Краснодаре на парковке гостиницы сгорели четыре машины.
Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.