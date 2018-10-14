В Краснодаре на парковке гостиницы сгорели четыре машины

В Краснодаре в ночь на 14 октября произошло возгорание четырех автомобилей

В 23:13 в МЧС сообщили о том, что на парковке возле гостиницы на улице Лизы Чайкиной, 4 горят машины.

К 23:31 пожарные потушили огонь на площади 15 кв. метров. Ликвидацией занимались восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о трех горевших машинах — ВАЗ-2105, Lada Vesta и BMW. По предварительным данным, возгорание произошло в салоне «пятерки», затем огонь перекинулся на соседние машины.

«В результате происшествия ВАЗ-2105 выгорел полностью, два других автомобиля получили частичные повреждения. Во время пожара хозяев этих автомобилей не было на месте. При осмотре места происшествия явных признаков поджога не было выявлено», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Проводится проверка, которая установит причины пожара.