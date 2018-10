В Краснодаре на парковке гостиницы сгорели четыре машины

View this post on Instagram

На улице Лизы Чайкиной рядом с МРЭО кто-то устроил знатный «Пидпал»! • Автор сообщает, что сгорели 3 авто: «2107», «2101», «Lada Vesta», также, изрядно поплавилась еще одна «Веста», которую очевидцы смогли оттолкать от очага возгорания. - Первой загорелась «Семёрка», есть подозрения, что это мог быть поджог.! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп