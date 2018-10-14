В Краснодаре на парковке гостиницы сгорели четыре машины
В Краснодаре в ночь на 14 октября произошло возгорание четырех автомобилей
В 23:13 в МЧС сообщили о том, что на парковке возле гостиницы на улице Лизы Чайкиной, 4 горят машины.
К 23:31 пожарные потушили огонь на площади 15 кв. метров. Ликвидацией занимались восемь спасателей и две единицы спецтехники.
Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о трех горевших машинах — ВАЗ-2105, Lada Vesta и BMW. По предварительным данным, возгорание произошло в салоне «пятерки», затем огонь перекинулся на соседние машины.
«В результате происшествия ВАЗ-2105 выгорел полностью, два других автомобиля получили частичные повреждения. Во время пожара хозяев этих автомобилей не было на месте. При осмотре места происшествия явных признаков поджога не было выявлено», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Проводится проверка, которая установит причины пожара.
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На улице Лизы Чайкиной рядом с МРЭО кто-то устроил знатный «Пидпал»! • Автор сообщает, что сгорели 3 авто: «2107», «2101», «Lada Vesta», также, изрядно поплавилась еще одна «Веста», которую очевидцы смогли оттолкать от очага возгорания. - Первой загорелась «Семёрка», есть подозрения, что это мог быть поджог.! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп
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