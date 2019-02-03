В России предложили обустроить при тюрьмах хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует сделать в тюремных больницах палаты паллиативной помощи

Об этом рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, такое распоряжение дал директор службы Геннадий Корниенко. Он поручил обустроить в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжелых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья.

Максименко пояснил, что осужденных, которым поставили неизлечимый диагноз, готовят к освобождению и направляют документы в суд. Однако эта процедура может занимать длительное время и зачастую человек умирает.

«В прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы», — сказал предстаитель ФСИН.

Он добавил, что ухаживать за больными будут на платной основе другие осужденные и медработники, сообщает «Интерфакс».