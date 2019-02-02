На Дону с мели сняли монгольский сухогруз

Ростовская область

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В Ростовской области 2 февраля сняли с мели сухогруз Lev Soldatov

В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили, что судно продолжило путь в 6:15. Сухогруз направился в порт Ростова-на-Дону для погрузки.

Повреждений на корабле не было, сообщает «Интерфакс».

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