На Дону с мели сняли монгольский сухогруз
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области 2 февраля сняли с мели сухогруз Lev Soldatov
В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили, что судно продолжило путь в 6:15. Сухогруз направился в порт Ростова-на-Дону для погрузки.
Повреждений на корабле не было, сообщает «Интерфакс».
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