В Ростовской области сел на мель сухогруз Lev Soldatov

На Елизаветинском перекате реки Дон в Ростовской области 1 февраля сел на мель сухогруз

ЧП произошло в 10:25. Судно двигалось из нейтральных вод Черного моря в порт Ростов-на-Дону под загрузку, но оказалось за пределами судового хода.

«Судовой ход не перекрыт. В результате происшествия пострадавших нет, розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды нет. Для снятия сухогруза с мели направлены два буксира», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным агентства «Интерфакс-Юг», судно шло под флагом Монголии.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области вечером 31 января сняли с мели теплоход, который шел из Турции в порт Азов для загрузки углем.