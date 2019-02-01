В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину

В Краснодаре днем 1 февраля произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

Инцидент произошел около 13:00 на перекрестке улиц Фадеева и 8 марта.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по Фадеева со стороны Мачуги. При повороте он сбил 46‑летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.