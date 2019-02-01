В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 1 февраля произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

Инцидент произошел около 13:00 на перекрестке улиц Фадеева и 8 марта.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по Фадеева со стороны Мачуги. При повороте он сбил 46‑летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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В результате женщина получила травмы. Ее госпитализировали, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года в Краснодаре грузовая «Газель» на «зебре» сбила девочку.

ДТП Краснодар
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