На Ставрополье автомобиль на «зебре» сбил двух школьников

Ставропольский край

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В Невинномысске 14 ноября в ДТП пострадали двое детей

Авария произошла на улице Калинина в 19:00. По предварительным данным, 32-летний водитель машины Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу двум 13-летним школьникам.

В результате мальчиков госпитализировали с травмами головы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Как писали Юга.ру, 14 ноября в Кисловодске водитель сбил восьмилетнего мальчика, в результате ребенка доставили в реанимацию. 

Дети ДТП Невинномысск
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