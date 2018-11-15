На Ставрополье автомобиль на «зебре» сбил двух школьников
Ставропольский край Ксения Мареич
В Невинномысске 14 ноября в ДТП пострадали двое детей
Авария произошла на улице Калинина в 19:00. По предварительным данным, 32-летний водитель машины Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу двум 13-летним школьникам.
В результате мальчиков госпитализировали с травмами головы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 14 ноября в Кисловодске водитель сбил восьмилетнего мальчика, в результате ребенка доставили в реанимацию.
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