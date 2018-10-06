В Краснодаре грузовая «Газель» на «зебре» сбила девочку

В Краснодаре на улице Невкипелого 5 октября грузовая «Газель» наехала на ребенка

По предварительным данным, девятилетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время ее сбил 36-летний водитель «Газели».

«Пострадавшую госпитализировали. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга», — рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.