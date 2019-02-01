В Невинномысске возбудили уголовное дело после гибели девочки-инвалида в пожаре
В Невинномысске 1 февраля возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка-инвалида при пожаре
Как сообщали Юга.ру, днем 21 января после тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело восьмилетней девочки с церебральным параличом. Ребенок был дома один и поэтому не смог самостоятельно выбраться.
Установлено, что пожар случился из-за неисправности электрооборудования.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.