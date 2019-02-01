В Невинномысске возбудили уголовное дело после гибели девочки-инвалида в пожаре

Ставропольский край

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В Невинномысске 1 февраля возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка-инвалида при пожаре

Как сообщали Юга.ру, днем 21 января после тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело восьмилетней девочки с церебральным параличом. Ребенок был дома один и поэтому не смог самостоятельно выбраться.

Установлено, что пожар случился из-за неисправности электрооборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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