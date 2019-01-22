На Ставрополье девочка с ДЦП погибла при пожаре в частном доме

В Невинномысске 21 января во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка

Возгорание произошло днем. Соседи увидели пожар и вызвали спасателей. В доме горели кухня, прихожая и одна комната.

После того, как огонь был потушен, в дальней комнате пожарные нашли тело семилетней девочки. Предположительно, она погибла, надышавшись продуктами горения.

Отмечается, что у девочки был детский церебральный паралич (ДЦП). На момент возгорания она была дома одна и не могла выйти самостоятельно.

В пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края пояснили, что в доме не было центрального газоснабжения. Здание отапливали самодельными обогревателями, что могло стать причиной возгорания.