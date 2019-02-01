Под Джубгой обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны

В Туапсинском районе специалисты обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны

Два 45-миллиметровых снаряда нашли в грунте размытого берега реки Шапсуги, которая впадает в Черное море. Пограничники оцепили территорию.

Подрывники обследовали периметр и изъяли боеприпасы. Их вывезли на полигон и ликвидировали, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в конце января в порту Туапсе нашли и обезвредили 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны.