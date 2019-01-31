В Туапсе обезвредили 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной

В порту Туапсе специалисты обезвредили 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

Во время работ по углублению дна в порту Туапсе всплыл на поверхность снаряд времен Великой Отечественной. Его вывезли на безопасное расстояние от людей и инфраструктуры, территорию оцепили.

Специалисты минно-взрывного подразделения обезвредили и ликвидировали 50-килограммовую бомбу диаметром 200 мм, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.