В Адыгее двухлетний мальчик утонул в пруду
Адыгея Маша Томилина
В пруду возле реки Белой на территории Майкопа 30 января утонул двухлетний ребенок
В пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что во время прогулки 28-летняя жительница Адыгеи отвлеклась на общение со знакомыми и упустила ребенка из виду. Позже мальчика нашли мертвым в пруду.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.
Как сообщали Юга.ру, в конце января в Дагестане нашли тело младенца в канале.
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