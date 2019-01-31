В Адыгее двухлетний мальчик утонул в пруду

Адыгея

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В пруду возле реки Белой на территории Майкопа 30 января утонул двухлетний ребенок

В пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что во время прогулки 28-летняя жительница Адыгеи отвлеклась на общение со знакомыми и упустила ребенка из виду. Позже мальчика нашли мертвым в пруду.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Как сообщали Юга.ру, в конце января в Дагестане нашли тело младенца в канале.

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