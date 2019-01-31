Мужчина из Спарты заплатил жителю Невинномысска за такси поддельной пятитысячной купюрой и забрал сдачу

Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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Житель села Спарта в Карачаево-Черкесской Республике 30 января оплатил такси сувенирной купюрой и забрал 1,5 тыс. рублей сдачи

В полицию обратился житель Невинномысска. Он рассказал, что отвез клиента в Спарту, после этого пассажир расплатился с ним поддельной купюрой в 5 тыс. рублей, вырвал из рук 1,5 тыс. рублей сдачи и скрылся.

Сотрудники МВД задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции.

Расследование продолжается, сообщила 31 января пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесии.

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Деньги Мошенничество Полиция Такси
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