Мужчина из Спарты заплатил жителю Невинномысска за такси поддельной пятитысячной купюрой и забрал сдачу
Житель села Спарта в Карачаево-Черкесской Республике 30 января оплатил такси сувенирной купюрой и забрал 1,5 тыс. рублей сдачи
В полицию обратился житель Невинномысска. Он рассказал, что отвез клиента в Спарту, после этого пассажир расплатился с ним поддельной купюрой в 5 тыс. рублей, вырвал из рук 1,5 тыс. рублей сдачи и скрылся.
Сотрудники МВД задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции.
Расследование продолжается, сообщила 31 января пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесии.
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