В Невинномысске женщина дала пенсионерке купюры «банка приколов» под видом денег нового образца

В Невинномысске полицейские ищут женщину, которая похитила у 81-летней пенсионерки 129 тыс. рублей

В отдел полиции обратилась 81-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней пришла девушка и представилась работником банка. Далее злоумышленница предложила поменять деньги старого образца на новые и дала пенсионерке купюры «банка приколов». Ущерб превысил 129 тыс. рублей.

По факту хищения денег полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Личность женщины устанавливают.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Краснодаре двое мужчин подкинули 78-летнему жителю Тахтамукайского района Адыгеи 700 тыс. рублей из «банка приколов».