«Дело слишком раздуто и не имеет значения». Сотрудник ФСИН, сбивший женщину с детьми в Черкесске, отказался платить компенсацию

Карачаево-Черкесия

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В Черкесском городском суде сотрудник СИЗО-1, который сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, отказался выплачивать им денежную компенсацию

В Черкесском горсуде 30 января состоялось рассмотрение дела, в ходе которого подсудимый признал вину и попросил провести процесс в особом порядке. Он отказался возмещать детям моральный и материальный вред, так как «дело слишком раздуто и не имеет особого значения».

По просьбе потерпевших процесс рассмотрят в общем порядке. Представители детей требуют от инспектора СИЗО 2 млн рублей в качестве компенсации, пишет «Медиазона».

Как сообщали Юга.ру, 4 сентября 2018 года в Черкесске на улице Доватора автомобиль сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину и двух ее детей — мальчика шести лет и девочку четырех лет. За рулем машины находился сотрудник ФСИН.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей). 

Деньги Дети Суд ФСИН Черкесск
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