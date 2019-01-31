«Дело слишком раздуто и не имеет значения». Сотрудник ФСИН, сбивший женщину с детьми в Черкесске, отказался платить компенсацию
В Черкесском городском суде сотрудник СИЗО-1, который сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, отказался выплачивать им денежную компенсацию
В Черкесском горсуде 30 января состоялось рассмотрение дела, в ходе которого подсудимый признал вину и попросил провести процесс в особом порядке. Он отказался возмещать детям моральный и материальный вред, так как «дело слишком раздуто и не имеет особого значения».
По просьбе потерпевших процесс рассмотрят в общем порядке. Представители детей требуют от инспектора СИЗО 2 млн рублей в качестве компенсации, пишет «Медиазона».
Как сообщали Юга.ру, 4 сентября 2018 года в Черкесске на улице Доватора автомобиль сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину и двух ее детей — мальчика шести лет и девочку четырех лет. За рулем машины находился сотрудник ФСИН.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей).
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