В Черкесске легковушка сбила женщину и двух детей на пешеходном переходе
Карачаево-Черкесия Ксения Мареич
В Карачаево-Черкесии в ДТП 4 сентября пострадали три человека, в том числе двое детей
ДТП произошло на улице Доватора. Автомобиль Lada Priora сбил женщину и двух детей четырех и семи лет, которые шли по пешеходному переходу. За рулем находился 30-летний житель аула Карт Джурт.
Пострадавших с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД РФ по Карачаево-Черкеской Республике.
Как писали Юга.ру, в августе в Майкопе джип наехал на упавшего на пешеходном переходе ребенка.
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