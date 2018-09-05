В Черкесске легковушка сбила женщину и двух детей на пешеходном переходе

В Карачаево-Черкесии в ДТП 4 сентября пострадали три человека, в том числе двое детей

ДТП произошло на улице Доватора. Автомобиль Lada Priora сбил женщину и двух детей четырех и семи лет, которые шли по пешеходному переходу. За рулем находился 30-летний житель аула Карт Джурт.

Пострадавших с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД РФ по Карачаево-Черкеской Республике.