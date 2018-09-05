Сбившим женщину с двумя детьми на переходе в Черкесске оказался сотрудник ФСИН

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего сотрудника ФСИН, сбившего на пешеходном переходе женщину и двух детей

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло 4 сентября на улице Доватора. Автомобиль Lada Priora сбил переходивших дорогу 33-летнюю женщину и двух ее детей — мальчика шести лет и девочку четырех лет.

По данным СКР по республике, оба ребенка получили множественные переломы, черепно-мозговые травмы и находятся в очень тяжелом состоянии. Мама детей обошлась только множественными ушибами и ссадинами.

Выяснилось, что за рулем «Приоры» находился младший инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 ОФСИН по КЧР. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей). Экспертиза показала, что он был трезв.

«Виновник ДТП пояснил, что очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, поэтому потерял контроль над транспортным средством», — добавили в ведомстве.

ДТП ФСИН
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