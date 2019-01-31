На задержанного начальника ингушского МВД завели дело о мошенничестве

Ингушетия

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Против начальника штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева, задержанного вечером 30 января, возбудили уголовное дело

По версии следствия, в августе 2018 года глава ведомства, используя свое служебное положение, потребовал от женщины деньги за ее трудоустройство в МВД по Ингушетии.

В отношении Саварбека Шадиева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии. 

Как писали Юга.ру, вечером 30 января Шадиева задержали по подозрению в мошенничестве.

Мошенничество Полиция
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