На задержанного начальника ингушского МВД завели дело о мошенничестве
Ингушетия Ксения Мареич
Против начальника штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева, задержанного вечером 30 января, возбудили уголовное дело
По версии следствия, в августе 2018 года глава ведомства, используя свое служебное положение, потребовал от женщины деньги за ее трудоустройство в МВД по Ингушетии.
В отношении Саварбека Шадиева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.
Как писали Юга.ру, вечером 30 января Шадиева задержали по подозрению в мошенничестве.
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