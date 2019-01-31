На задержанного начальника ингушского МВД завели дело о мошенничестве

Против начальника штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева, задержанного вечером 30 января, возбудили уголовное дело

По версии следствия, в августе 2018 года глава ведомства, используя свое служебное положение, потребовал от женщины деньги за ее трудоустройство в МВД по Ингушетии.