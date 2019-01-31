Суд приговорил к обязательным работам туапсинца, из-за которого на водных аттракционах пострадали люди

Туапсинский районный суд вынес приговор местному жителю, по вине которого на водных аттракционах пострадали отдыхающие

Во время одного из заездов водитель превысил скорость и не выбрал безопасную траекторию маневра по волнам. В результате одну пассажирку подбросило вверх и она упала на двух девочек. Они получили многочисленные травмы, сообщила 31 января пресс-служба Южного СУТ СК России.

В августе 2018 года на центральном пляже поселка Джубга мужчина, управляя моторной лодкой «Касатка 650», катал отдыхающих на водном надувном аттракционе «Банан».

В тот же день мужчина катал отдыхающих на надувном аттракционе «таблетка», снова превысил скорость, из-за чего пассажиров подбросило вверх. В итоге люди оказались в открытом море. Один из пассажиров потерял сознание, его госпитализировали.

Водителя аттракциона осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Его приговорили к 360 часам обязательных работ.