Суд приговорил к обязательным работам туапсинца, из-за которого на водных аттракционах пострадали люди

Краснодарский край

Распечатать

Туапсинский районный суд вынес приговор местному жителю, по вине которого на водных аттракционах пострадали отдыхающие

В августе 2018 года на центральном пляже поселка Джубга мужчина, управляя моторной лодкой «Касатка 650», катал отдыхающих на водном надувном аттракционе «Банан».

Во время одного из заездов водитель превысил скорость и не выбрал безопасную траекторию маневра по волнам. В результате одну пассажирку подбросило вверх и она упала на двух девочек. Они получили многочисленные травмы, сообщила 31 января пресс-служба Южного СУТ СК России.

Читайте также:

В тот же день мужчина катал отдыхающих на надувном аттракционе «таблетка», снова превысил скорость, из-за чего пассажиров подбросило вверх. В итоге люди оказались в открытом море. Один из пассажиров потерял сознание, его госпитализировали.

Водителя аттракциона осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Его приговорили к 360 часам обязательных работ.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Джубге двух туристов ударило током при катании на парашюте. 

Следственный комитет Суд Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

У чиновников Дагестана за год арестовали имущество на 2 млрд рублей
На Кубани осудили мужчину, который хранил дома часть боевой ракеты со взрывчаткой
Суд отправил под арест дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет
Суд приговорил к обязательным работам туапсинца, из-за которого на водных аттракционах пострадали люди
Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг
В Азове, Шахтах и Ростове проверяют информацию о минировании торговых центров и зданий госучреждений

Лента новостей

Статьи

В кино с 31 января: Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи и Марк Уолберг

Статьи

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?

Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

Статьи

Концерты «Би-2» и группировки «Ленинград», гастрономический и музыкальный фестивали

Главные события Сочи в феврале

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале