В Джубге предприниматель катал 68 человек на катере для 12 пассажиров

Краснодарский край

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В Джубге будут судить предпринимателя, который в июле провел экскурсию для 68 человек на катере вместимостью 12 человек

По версии следствия, 40-летний житель края проводил платные прогулки по акватории Черного моря на катере «Виктория-1», вместимостью 12 человек. Мужчина без разрешения и лицензии провел экскурсионную прогулку для 68 человек, среди которых было 15 детей. Он заработал 36 тыс. 300 рублей. При этом пассажирам не провели инструктаж по технике безопасности и не выдали всем спасательные жилеты.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя). Дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Следственный комитет Туапсинский район Черное море
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