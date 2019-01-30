На двух перекрестках Краснодара на день отключат светофоры
В Краснодаре на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, а также Атарбекова и Герцена временно отключат светофоры
На перекрестке улиц Атарбекова и Герцена светофоры не будут работать 31 января с 10:00 до 16:00, на Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы — 1 февраля с 10:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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