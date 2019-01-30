В Ростове директор департамента транспорта ушел в отставку

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону директор департамента транспорта Сергей Саенко написал заявление об увольнении по собственному желанию

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев 28 января освободил Сергея Саенко от занимаемой должности. 

Исполняющей обязанности директора департамента транспорта назначена Наталья Михеева, сообщила 30 января пресс-служба городской администрации.

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Как писали Юга.ру, Саенко занимал должность директора ростовского департамента транспорта с июня 2017 года. Ранее он работал заместителем начальника Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН Ространснадзора). 

Напомним, в конце ноября 2018 года свой пост по собственному желанию покинул заместитель главы Ростова по транспорту Евгений Лебедев.

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