В Ростове директор департамента транспорта ушел в отставку

В Ростове-на-Дону директор департамента транспорта Сергей Саенко написал заявление об увольнении по собственному желанию

Как писали Юга.ру, Саенко занимал должность директора ростовского департамента транспорта с июня 2017 года. Ранее он работал заместителем начальника Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН Ространснадзора).

Напомним, в конце ноября 2018 года свой пост по собственному желанию покинул заместитель главы Ростова по транспорту Евгений Лебедев.