Из Дагестана в Иран хотят пустить круизные теплоходы

Дагестан

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Представители Дагестана и Ирана договорились о сотрудничестве в области круизного судоходства

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Переговоры об этом проходили в Мадриде с 23 по 29 января. Иран и Дагестан договорились проработать вопрос о круизном сообщении по Каспийскому морю.

В пресс-службе минтуризма Дагестана пояснили, что в сфере развития круизного судоходства уже проводят работу. Республика работает над проектом яхт-клуба в Махачкале, рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий» и гавани для катеров в Дербенте. Для этого планируется создать причалы, которые будут принимать пассажирские круизные суда.

Как сообщали Юга.ру, Дагестан хочет пустить паром в Туркмению и скоростные электропоезда — в Азербайджан.

Курорты и туризм Махачкала Судоходство
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