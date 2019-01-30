Из Дагестана в Иран хотят пустить круизные теплоходы

Представители Дагестана и Ирана договорились о сотрудничестве в области круизного судоходства

Переговоры об этом проходили в Мадриде с 23 по 29 января. Иран и Дагестан договорились проработать вопрос о круизном сообщении по Каспийскому морю.

В пресс-службе минтуризма Дагестана пояснили, что в сфере развития круизного судоходства уже проводят работу. Республика работает над проектом яхт-клуба в Махачкале, рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий» и гавани для катеров в Дербенте. Для этого планируется создать причалы, которые будут принимать пассажирские круизные суда.