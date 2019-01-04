В Ростов, Анапу и Сочи хотят пустить пассажирские катера из Крыма

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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В Ростов-на-Дону, Сочи и Анапу хотят открыть новые пассажирские морские маршруты из городов Крыма

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказал, что компании из Тюмени и Краснодарского края в прошлом году представили проекты морских скоростных, туристических и круизных пассажирских перевозок.

По его словам, сейчас ведут переговоры с компанией «Порт Анапа». Предлагается запустить скоростное судно по маршрутам Анапа — Керчь и Анапа — Феодосия. Также поступили предложения от ООО СК «Боспор Шиппинг» об открытии пассажирских и туристических линий Ростов-на-Дону — Керчь — Тамань, Сочи — Ялта — Севастополь.

Министр добавил, что проекты находятся в стадии обсуждения, сообщает ТАСС.

Анапа Крым Курорты и туризм Ростов-на-Дону Сочи Судоходство
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