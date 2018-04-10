Скоростные электропоезда будут курсировать между Баку и Дагестаном
Представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обсудили сотрудничество в сфере транспорта с представителями делегации из Дагестана
Председатель «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов и министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Рабият Закавова обсудили упрощение таможенных процедур для ж/д грузовых и пассажирских перевозок. Также подняли вопрос использования российскими туристами услуг железной дороги для въезда на территорию Азербайджана.
Джавид Гурбанов рассказал, что из Баку в Россию, включая Дагестан, планируют пустить скоростные электропоезда производства швейцарской компании Stadler Rail Group, сообщили в пресс-службе «Азербайджанских железных дорог».
Участники встречи договорились провести железнодорожную линию к Шахдагскому спорткомплексу. Соглашение призвано укрепить туристические связи между Россией и Азербайжаном.
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