Между Дагестаном и Туркменией в 2019 году хотят запустить паромное сообщение
Из Дагестана в Туркмению в 2019 году планируют пустить паромы
Торговый представитель России в Туркмении Александр Елизаров сообщил, что всего планируют пустить восемь паромов. По его словам, они будут курсировать из Махачкалы в Туркменбаши. Об этом Елизаров рассказал 15 ноября на встрече с главой правительства Дагестана Артемом Здуновым в Махачкале.
Елизаров отметил, что теперь необходимо найти паромы. Два уже есть, они должны показать грузопоток. После этого планируют построить еще шесть паромов.
«Для нас стратегическая задача — открыть северокавказский транспортный коридор до портов Черного моря», — пояснил Елизаров.
Здунов заявил, что республиканское правительство готово оказать содействие по вопросу развития паромного сообщения.
Морской торговый порт в Махачкале работает круглый год. Он считается единственным незамерзающим в России. Между Махачкалой и Туркменбаши в 2002 году уже запускали паромы. Однако такое сообщение просуществовало около года, сообщает ТАСС.
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