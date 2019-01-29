В Адыгее старейшины занялись возрождением адыгского наездничества

Общественное движение «Адыгэ-Хасэ – Черкесский парламент» решило объединить усилия всех районов республики для возрождения адыгского наездничества

Организаторы инициативы рассказали порталу Юга.ру, что сейчас в сообществе всадников «Шууей Хасэ» («Собрание всадников») насчитывается около 200 всадников под руководством Азамата Хуштова и Альберта Тхапшокова. Для увеличения их числа и сохранения традиций наездничества в каждом районе планируется организовать встречи с молодежью.

Первая такая встреча состоялась 27 января в ауле Кошехабль. С молодежью обсудили вопросы развития коневодства, сохранении традиции наездничества, роли экипировки адыгского всадника в распространении культуры адыгов и другие.

По данным комитета по физической культуре и спорту Адыгеи, в республике действует программа развития конного спорта на 2018-2023 годы. Основным ее исполнителем является Центр спортивной подготовки по конному спорту. Обучением конноспортивному мастерству занимаются 6 тренеров. Укомплектованы 15 групп с общей численностью учащихся 124 человека. В тренировочном процессе используются 57 спортивных лошадей.