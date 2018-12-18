ЦБ подал иск о банкротстве краснодарского банка «Первомайский»

Краснодарский край, Вся Россия

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В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление от Центрального банка России о банкротстве банка «Первомайский»

Соответствующий документ 17 декабря был размещен в картотеке дел арбитражного суда. Заявителем выступило Южное главное управление Центробанка.

Как сообщали Юга.ру, 23 ноября у «Первомайского» отозвали лицензию.

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