ЦБ подал иск о банкротстве краснодарского банка «Первомайский»
Краснодарский край, Вся Россия Маша Томилина
В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление от Центрального банка России о банкротстве банка «Первомайский»
Соответствующий документ 17 декабря был размещен в картотеке дел арбитражного суда. Заявителем выступило Южное главное управление Центробанка.
Как сообщали Юга.ру, 23 ноября у «Первомайского» отозвали лицензию.
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