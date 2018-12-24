Шестерых бывших сотрудников Кубанского универсального банка осудили мошенничество

Краснодарский край

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Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор бывшим сотрудникам Кубанского универсального банка, которых обвиняли в мошеннической схеме по выводу активов

Как сообщали Юга.ру, председатель правления кредитной организации Андрей Страх, его заместитель Эдуард Доронин, а также сотрудники Марина Внукова, Контантин Басенко, Александр Долинко и Юрий Шмельков организовали схему по выводу денег из банка. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты на 110 млн рублей, сообщили 24 декабря в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По этим фактам сотрудники ФСБ расследовали девять уголовных дел по ч. 1 ст. 201. УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

Шестеро бывших сотрудников признали свою вину. Суд приговорил Страха к полутора годам колонии, Доронина­ — к году и двум месяцам. Им обоим назначили условный срок. Басенко, Внукова, Долинко и Шмельков получили условные сроки от одного года до года и двух месяцев, написал «Коммерсантъ».

Напомним, ЦБ РФ с 14 октября 2016 года отключил Кубанский универсальный банк от системы «Банковские электронные срочные платежи», а 27 октября отозвал лицензию. В январе 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитное учреждение банкротом.

Одним из учредителей Кубанского универсального банка была администрация Краснодара.

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