В Дагестане на руководство детской стоматологии завели дело за мошенничество на 12 млн рублей

Дагестан

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В Дагестане возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении главврача Республиканской детской стоматологической поликлиники

По версии следствия, с 2015 по 2017 год главный врач и главный бухгалтер Республиканской детской стоматологической поликлиники незаконно начисляли работникам завышенную зарплату. После этого бухгалтер по указанию главврача требовала от сотрудников деньги, которые им перечислили на зарплатные карты.

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В результате руководство поликлиники украло более 12 млн рублей. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 

Прокуратура Дагестана совместно с УФСБ России по региону провела проверку в отношении подозреваемых, материалы направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

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Как писали Юга.ру, в сентябре 2018-го в Дагестане арестовали бывшего главврача горбольницы, который незаконно выписал 238 млн рублей премий.

Мошенничество Прокуратура
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