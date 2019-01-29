В Дагестане на руководство детской стоматологии завели дело за мошенничество на 12 млн рублей

В Дагестане возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении главврача Республиканской детской стоматологической поликлиники

По версии следствия, с 2015 по 2017 год главный врач и главный бухгалтер Республиканской детской стоматологической поликлиники незаконно начисляли работникам завышенную зарплату. После этого бухгалтер по указанию главврача требовала от сотрудников деньги, которые им перечислили на зарплатные карты.

В результате руководство поликлиники украло более 12 млн рублей. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Прокуратура Дагестана совместно с УФСБ России по региону провела проверку в отношении подозреваемых, материалы направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.