В Кабардино-Балкарии будут судить сотрудника ФСИН за хищение 4,8 млн рублей при реконструкции СИЗО

В Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления ФСИН России

Старшего инженера группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В Генпрокуратуре сообщили, что с июня 2011 по декабрь 2012 года в следственном изоляторе Нальчика проводили реконструкцию. Также строили режимные корпуса на 500 мест. Однако по государственному контракту были выполнены не все работы. По версии следствия, сотрудник УФСИН знал об этом, но все равно подписал акты приема выполненных работ на 4,8 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в городской суд Нальчика для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.