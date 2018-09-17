В Дагестане арестовали на два месяца бывшего главврача горбольницы, незаконно выписавшего 238 млн рублей премий

Дагестан

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Суд в Дагестане 17 сентября арестовал экс-главврача Городской клинической больницы № 1 Меджида Алиева

Решением суда Алиева заключили под стражу на два месяца, сообщает РИА «Дербент»

Прокуратура ранее установила, что с 2016 года по 2018 год главный врач городской больницы № 1 с другими сотрудниками незаконно издавал приказы о поощрении себя и отдельных работников премиями. Общая сумма составила более 238 млн рублей. 

Как писали Юга.ру, 15 сентября в отношении Алиева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 

Мошенничество Суд
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