Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа

В Роспотребнадзоре со 1 по 15 октября будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты расскажут, где делают прививки и как правильно подготовиться к вакцинации. В ведомстве предоставят рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от простудных инфекций, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Гражданам напоминают, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни во время эпидемий.

В Краснодарском крае можно проконсультироваться по телефонам: 8 (861) 226-40-74 и 8 (861) 267-34-91.