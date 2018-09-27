Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Роспотребнадзоре со 1 по 15 октября будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Читайте также:

Специалисты расскажут, где делают прививки и как правильно подготовиться к вакцинации. В ведомстве предоставят рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от простудных инфекций, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Гражданам напоминают, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни во время эпидемий.

В Краснодарском крае можно проконсультироваться по телефонам: 8 (861) 226-40-74 и 8 (861) 267-34-91.

Как сообщали Юга.ру, прививочная кампания против гриппа стартовала в Краснодарском крае 12 сентября.

Минздрав Адыгеи организовал мобильные бригады врачей для вакцинации населения от гриппа. В республике уже заготовлено 83 тыс. доз вакцины. В этом году она содержит штаммы вируса гриппа AH1N1, вируса гриппа AH3N2 и вируса группы B.

В начале сентября Роспотребнадзор предупредил о том, что в наступающем эпидемиологическом сезоне возможно распространение двух новых штаммов гриппа.

Вакцинация Здравоохранение Медицина Роспотребназдор
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее начали строить ветропарк
В горах Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ростова
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа
В Краснодаре с Тургеневского моста сняли парня
Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале