Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа
В Роспотребнадзоре со 1 по 15 октября будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
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Специалисты расскажут, где делают прививки и как правильно подготовиться к вакцинации. В ведомстве предоставят рекомендации для родителей о том, как уберечь детей от простудных инфекций, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Гражданам напоминают, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни во время эпидемий.
В Краснодарском крае можно проконсультироваться по телефонам: 8 (861) 226-40-74 и 8 (861) 267-34-91.
Как сообщали Юга.ру, прививочная кампания против гриппа стартовала в Краснодарском крае 12 сентября.
Минздрав Адыгеи организовал мобильные бригады врачей для вакцинации населения от гриппа. В республике уже заготовлено 83 тыс. доз вакцины. В этом году она содержит штаммы вируса гриппа AH1N1, вируса гриппа AH3N2 и вируса группы B.
В начале сентября Роспотребнадзор предупредил о том, что в наступающем эпидемиологическом сезоне возможно распространение двух новых штаммов гриппа.
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