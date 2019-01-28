В Адыгее экологи раздали покупателям авоськи и призвали отказаться от пакетов
В Адыгее экологи-активисты 28 января провели акцию «Начни с себя: за покупками без вреда для природы»
Таким образом сотрудники негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» и волонтеры-экологи призвали жителей отказаться использовать целлофановые пакеты и одноразовую посуду.
Перед продовольственным гипермаркетом экологи провели опросы покупателей и раздали им авоськи, а также дали полезные рекомендации по сохранению экологии.
«За правильные ответы более 80 посетителей магазина получили полезные экологические подарки, которые пришлись очень кстати. На выходе из магазина каждый участник опроса наполнил свою авоську покупками», — рассказали в природоохранном центре.
Кроме того, в рамках эколого-просветительской кампании «ЭКО-логично!» до конца февраля в Адыгее проходит акция — «#КофеВМоюЧашку». Организаторы призывают не использовать одноразовую посуду, а кофе или чай на вынос наливать в кофейнях в свою кружку.
Первышов пообещал подготовить генплан Краснодара до конца года
Новый генплан Краснодара планируется получить у разработчика к концу 2018 года
И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.