Дома в новых микрорайонах Майкопа обяжут строить в определенных цветах

Адыгея

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Мэрия Майкопа решила взять на контроль архитектурный облик новых микрорайонов города и обязать застройщиков возводить дома с крышами определенной цветовой гаммы

Так, кровельное покрытие домов восточной части Майкопа и станице Ханской должно быть зеленым, в районе улицы Низпоташной и в поселке Родниковом — красным, в районе бывшего аэропорта, в западной части Майкопа, поселке Северном и на хуторе Гавердовском — коричневым.

При установлении такого порядка в мэрии ссылаются на ст. 42 Правил землепользования и застройки Майкопа.

Тем, кто не исполнит требование, направят уведомления о несоответствии построенного жилого дома законодательству о градостроительной деятельности, сообщили в администрации Майкопа.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Адыгее планируется построить 271 тыс. кв. метров жилья. Активнее всего застраивают Майкоп и Тахтамукайский район.

Архитектура Жилье Майкоп Недвижимость Строительство
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Дома в новых микрорайонах Майкопа обяжут строить в определенных цветах
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