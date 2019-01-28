Дома в новых микрорайонах Майкопа обяжут строить в определенных цветах
Мэрия Майкопа решила взять на контроль архитектурный облик новых микрорайонов города и обязать застройщиков возводить дома с крышами определенной цветовой гаммы
Так, кровельное покрытие домов восточной части Майкопа и станице Ханской должно быть зеленым, в районе улицы Низпоташной и в поселке Родниковом — красным, в районе бывшего аэропорта, в западной части Майкопа, поселке Северном и на хуторе Гавердовском — коричневым.
При установлении такого порядка в мэрии ссылаются на ст. 42 Правил землепользования и застройки Майкопа.
Тем, кто не исполнит требование, направят уведомления о несоответствии построенного жилого дома законодательству о градостроительной деятельности, сообщили в администрации Майкопа.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Адыгее планируется построить 271 тыс. кв. метров жилья. Активнее всего застраивают Майкоп и Тахтамукайский район.
И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.