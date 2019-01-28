Бывший вице-премьер правительства Ставрополья попал под следствие за присвоение 3,5 млн рублей по делу бренда «Ставропольское качество»

В отношении бывшего министра экономического развития - вице-премьера правительства Ставропольского края Андрея Мурги возбуждено уголовное дело за присвоение денег, выделенных на продвижение товаров местных производителей

Из краевого бюджета выделили средства для создания специального сайта, который продвигал бы бренд «Ставропольское качество». Этим занималось ГУП «Корпорация развития Ставропольского края». По данным следствия, Мурга потребовал от компании вернуть из общей суммы 3,5 млн рублей, так как условия госконтракта по созданию сайта были выполнены не полностью.

«Мурга потребовал деньги из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт, якобы для последующей доработки указанной мультиформатной площадки своими силами. Однако полученные деньги чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) после проверки краевого управления ФСБ.

Как сообщали Юга.ру, расходование излишних бюджетных средств при создании указанного сайта выявили в конце 2017 года. Уголовное дело по этому факту в марте 2018 года возбудили в отношении первого заместителя Мурги Елены Кильпы, которая заключала госконтракт. Через несколько дней после этого Мурга подал в отставку.

Также дело возбудили в отношении главы ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» Заура Абдурахимова (он находится под домашним арестом и больше не возглавляет компанию). Изначально ему инкриминировали мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ), а позже дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), обвинив его в том, что получил у субподрядчика запрошенные Мургой деньги не в рамках претензионного либо искового производства.