В Сочи из застрявшей в снегу машины эвакуировали шесть человек
Краснодарский край Маша Томилина
В Сочи в ночь на 27 января автомобиль Toyota RAV4 на летней резине съехал с трассы и застрял в снегу
ЧП произошло в районе поселка Эсто-Садок в Красной Поляне. В машине находились водитель и пять пассажиров, среди которых один подросток. Самостоятельно люди выбраться не смогли.
Прибывшие на место спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали водителя и пассажиров.
«От медицинской помощи жители Сочи отказались», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, утром 16 января в Красной Поляне лавина заблокировала 14 человек в трех машинах.
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