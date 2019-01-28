В Сочи из застрявшей в снегу машины эвакуировали шесть человек

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 27 января автомобиль Toyota RAV4 на летней резине съехал с трассы и застрял в снегу

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ЧП произошло в районе поселка Эсто-Садок в Красной Поляне. В машине находились водитель и пять пассажиров, среди которых один подросток. Самостоятельно люди выбраться не смогли.

Прибывшие на место спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали водителя и пассажиров.

«От медицинской помощи жители Сочи отказались», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, утром 16 января в Красной Поляне лавина заблокировала 14 человек в трех машинах.

Кубань-СПАС Погода Сочи
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