В Сочи из застрявшей в снегу машины эвакуировали шесть человек

В Сочи в ночь на 27 января автомобиль Toyota RAV4 на летней резине съехал с трассы и застрял в снегу

ЧП произошло в районе поселка Эсто-Садок в Красной Поляне. В машине находились водитель и пять пассажиров, среди которых один подросток. Самостоятельно люди выбраться не смогли.