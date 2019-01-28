В Белой Глине пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся
В Краснодарском крае вечером 26 января произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний
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ДТП произошло в 22:00 на улице Кооперативной. По предварительным данным, 32-летний автомобиль ВАЗ-212140 сбил 16-летнего подростка, который шел по левой стороне проезжей части.
От полученных травм юноша скончался на месте.
Водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители нашли его. Мужчина был пьян и отказался проходить медосвидетельствование, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 22 января в ДТП в Туапсинском районе пострадал 12-летний мальчик.
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