В Белой Глине пьяный водитель насмерть сбил 16-летнего подростка и скрылся

В Краснодарском крае вечером 26 января произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний

ДТП произошло в 22:00 на улице Кооперативной. По предварительным данным, 32-летний автомобиль ВАЗ-212140 сбил 16-летнего подростка, который шел по левой стороне проезжей части.

От полученных травм юноша скончался на месте.

Водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители нашли его. Мужчина был пьян и отказался проходить медосвидетельствование, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.