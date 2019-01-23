На Кубани 12-летний мальчик пострадал в ДТП

В Туапсинском районе 22 января столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Авария произошла в районе 60-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 31-летний водитель Suzuki не выбрал безопасную скорость и столкнулся с машиной Toyota RAV4. В результате пострадал 12-летний пассажир Toyota, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.