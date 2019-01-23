На Кубани 12-летний мальчик пострадал в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсинском районе 22 января столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Авария произошла в районе 60-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 31-летний водитель Suzuki не выбрал безопасную скорость и столкнулся с машиной Toyota RAV4.

В результате пострадал 12-летний пассажир Toyota, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи вечером 22 января неизвестный водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся.

ГИБДД Дети ДТП Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России предложили ввести стандарты бесплатных завтраков и обедов в школах
В Махачкале из горящей пятиэтажки эвакуировали жителей
В России подорожал алкоголь
В Новороссийске перевернулся автомобиль, водитель в больнице
В Крыму опознали тела моряков, погибших при пожаре на танкерах в Черном море
В Сочи пенсионер с бамбуковой тростью пропал по дороге на пасеку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале