Мотоциклист в Горячем Ключе сбил 11-летнюю девочку

В Горячем Ключе 24 января произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

ДТП произошло около 15:00 на улице Ленина.

По предварительным данным, 21-летний водитель мотоцикла без водительских прав сбил 11-летнюю школьницу, которая шла по краю дороги ему навстречу.

В результате девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.