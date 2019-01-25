Мотоциклист в Горячем Ключе сбил 11-летнюю девочку

Краснодарский край

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В Горячем Ключе 24 января произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

ДТП произошло около 15:00 на улице Ленина.

По предварительным данным, 21-летний водитель мотоцикла без водительских прав сбил 11-летнюю школьницу, которая шла по краю дороги ему навстречу.

В результате девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Горячий Ключ Дети ДТП
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