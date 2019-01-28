В Анапе иномарка протаранила дверь кафе
В Анапе вечером 27 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля
Инцидент произошел возле кафе «Я ем» на пересечении улиц Ленина и Крылова.
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По данным «Анапского Черноморья», автомобиль Hyundai Accent пытался заехать в кафе и протаранил стеклянную дверь кафе, которая в итоге разбилась. Водителя машины задержали, иномарку подняли краном и эвакуировали.
В пресс-службе МВД по краю порталу Юга.ру рассказали, что сообщений о ДТП не поступало. Во время инцидента никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, 23 января под Анапой автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся.
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