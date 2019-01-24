На Кубани автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 23 января произошло ДТП с участием легковушки

ДТП произошло в 18:00 на 23-м км трассы Андреева гора — Варениковская — Анапа.

По предварительным данным, 47-летний водитель машины Lada на высокой скорости съехал с трассы, срезался в дорожный знак. В результате легковушка перевернулась.

Водителя с травмами доставили в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Анапа ДТП
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