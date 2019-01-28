На Кубани в начале недели закончатся дожди и потеплеет до 15 °С

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 28-30 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на территории края прогнозируют дождь, местами туман и слабый гололед. Дневные температуры — 4-9 °С. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье 28 января обещают местами дождь, днем будет до 6-11 °С, на юге потеплеет до 13 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Краснодаре в первый день рабочей недели ожидается слабый дождь. Днем термомерты покажут 5-7 °С, ветер 5-10 м/с.

В крае 29 и 30 января осадков не прогнозируют, ночью и утром местами туман и гололед с изморозью. Ночью столбики термометров опустятся до -2...+3 °С. Днем 29 января воздух прогреется до 5-10 °С, 30 января — до 7-12 °С, местами в южной половине до 15 °С. Ветер 4-9 м/с, к середине недели в отдельных пунктах порывы усилятся до 12-14 м/с.

На побережье Черного моря во вторник и среду также без осадков. Ночные температуры составят 3-8 °С. Днем 29 января воздух прогреется до 8-13 °С, на следующий день термометры покажут 10-15 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В Краснодаре 29 и 30 января будет облачно. Ночью термометры покажут 0-2 °С, днем воздух прогреется до 9-12 °С. Ветер 2-3 м/с.