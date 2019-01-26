В Сочи запустят мобильное приложение для туристов

Краснодарский край

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Власти Сочи планируют в апреле запустить специальное мобильное приложение для туристов с маршрутами по достопримечательностям и рассказами о них

Об этом рассказал на встрече с журналистами вице-мэр курорта Сергей Юрченко. По его словам, сейчас приложение находится на стадии разработки.

«Там будет информация обо всех наших турмаршрутах. Программа подскажет, где они находятся. А чтобы прослушать или прочитать информацию о каждом из них, достаточно будет направить экран мобильного устройства на расставленные на месте таблички с QR-кодами», — цитирует Юрченко «Российская газета».

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Замглавы города уточнил, что навигационная система будет многоязычной. А помимо приложения будет доступна в виде туристического портала.

Также Юрченко сообщил, что власти Сочи хотят открыть первый городской туристско-информационный центр. Там можно будет получить информацию о достопримечательностях развлечениях на территории курорта, о транспорте и отелях, а также действующих программах в санаторно-курортной отрасли.

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