В Сочи запустят мобильное приложение для туристов

Власти Сочи планируют в апреле запустить специальное мобильное приложение для туристов с маршрутами по достопримечательностям и рассказами о них

Об этом рассказал на встрече с журналистами вице-мэр курорта Сергей Юрченко. По его словам, сейчас приложение находится на стадии разработки.

«Там будет информация обо всех наших турмаршрутах. Программа подскажет, где они находятся. А чтобы прослушать или прочитать информацию о каждом из них, достаточно будет направить экран мобильного устройства на расставленные на месте таблички с QR-кодами», — цитирует Юрченко «Российская газета».